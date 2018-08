Dans son classement annuel des hôpitaux et cliniques publié ce jeudi, Le Point recense également le taux de réponse des centres d'appels du Samu en France. Valence et Privas sont en milieu de tableau.

La devise du Samu "Chaque appel compte, chaque seconde compte" n'est pas totalement mise en oeuvre partout. Quatre mois après le scandale de l'affaire Naomi et la mort de cette jeune femme dont l'appel n'a pas été pris au sérieux par le Samu de Strasbourg, le Point publie des chiffres inquiétants.

En 2016, 4,6 millions d'appels téléphoniques de patients n'ont pas été pris en charge par les centres du Samu soit 15% des coups de téléphones reçus alors que les Samu devraient être en mesure de gérer 99% des appels. Seuls 20 centres d'appels sur les 100 en France y parviennent.

12% d'appels non décrochés à Valence, 9% à Privas

Sur la base des chiffres de 2016, Valence et Privas se situent en milieu de tableau.

-A Privas, les assistants de régulation décrochent 90,76% des appels. 81,68 le sont en moins d'une minute.

-A Valence, 87,91% des appels sont pris en charge, tous dans un délai inférieur à une minute.

Les Samu de Drôme et d'Ardèche font donc nettement mieux que Pointe-à-Pitre et Paris où moins de la moitié des appels sont pris en charge. Mais moins bien qu'Orléans et Verdun où 99% des appels sont pris en charge dans un délai inférieur à une minute.

Bon classement dans certaines disciplines

Pour ce qui est du classement annuel des hôpitaux et cliniques, si les établissements de Drôme et d'Ardèche ne sont pas parmi les meilleurs, ils se maintiennent dans leurs spécialités phares. L'hôpital de Valence reste ainsi bien classé notamment pour la prise en charge de l'infarctus, des urgences traumatologiques ou de la cataracte. La clinique Pasteur de Guilherand-Granges est parmi les meilleurs établissements privés pour la chirurgie des carotides et des artères ainsi que la clinique Kennedy de Montélimar pour les urgences de la main.