Un an après l'accident mortel, la société Biotrial tente de se relever à Rennes

Un an après la mort d'un volontaire lors d'un essai clinique à Rennes, le directeur général de la société Biotrial, qui a conduit les essais, évoque le traumatisme des salariés, les conséquences économiques et la mise en place un plan d'action pour plus de sécurité.

"Forcément un événement comme ça dans une entreprise, il y a un avant et un après et on n'en sort pas indemne". Le directeur général de Biotrial à Rennes, François Peaucelle, évoque le choc il y a un an quand un Morbihannais de 49 ans succombe quelques jours après voir débuté l'essai clinique d'une molécule du laboratoire portugais Bial.

Qu'est ce qui a changé ?

Dès le mois de février 2016, Biotrial a mis en oeuvre un plan d'action pour voir "comment on pouvait encore améliorer la sécurité et changer les choses ", explique François Peaucelle. Le directeur général évoque également une cohésion qui s'est renforcée après le drame au sein de l'entreprise. "Tout le monde a été traumatisé, l'accident est présent dans toutes les têtes" . Une fois le choc passé, quelques mois plus tard, il a fallu également se projeter de nouveau dans l'avenir et reconstruire un projet pour l'emploi des personnels.

"Un avant et un après" explique François Peaucelle Partager le son sur : Copier

Les trois quarts des contrats perdus en 2016

Il n' y a eu aucun licenciement à Biotrial; qui emploie 200 personnes à Rennes, mais il a fallu réaffecter les personnels de l'activité "essais cliniques". Dans la foulée de l'accident, la société a perdu les trois quarts de ces contrats pour les études de phase 1, les essais durant lesquelles les molécules sont testées sur l'homme. "Cela représente une perte de chiffre d'affaire entre 80 et 90% sur cette activité clinique à Rennes, sur l'ensemble du groupe on a perdu entre 25 et 30% de chiffre d'affaire sur 2016", précise François Peaucelle.