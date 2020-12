Un an après l'incendie de Lubrizol : une enquête pour mesurer l'impact psychologique de la catastrophe

Il y a l'enquête judiciaire, l'enquête de santé, place désormais à l'étude sur l'impact psychologique après l'incendie de Lubrizol.

Cette étude est menée par les universités de Rouen et de Paris et soutenue par l'association des sinistrés de Lubrizol.

Le but est de déterminer les conséquences de la catastrophe sur le plan psychologique. Elles sont importantes à en croire le président de l'association des sinistrés, Simon De Carvalho : "Il y a des riverains qui sursautent encore à chaque bruit suspect, des agriculteurs qui ne dorment plus et s'inquiètent pour leur bétail". Un phénomène amplifié, à en croire les responsables de l'étude, par le confinement qui a contraint les habitants de l'agglomération rouennaise à rester chez eux et à subir les fortes odeurs du site en continu.

Cette étude est ouverte à tous et à remplir sur internet. Elle est totalement anonyme. Les premiers résultats ne seront pas connus avant la fin du premier trimestre 2021.

POur participer à l'étude : http://www.ouestlab.net/lime2016/index.php/survey/index/sid/427329/newtest/Y/lang/fr