Un an après la première piqûre, où en est la vaccination contre le Covid-19 en Ile-de-France?

Il y a près d'un an, une française, Mauricette, devenait la première personne en France à se faire vacciner contre le Covid-19. 12 mois plus tard, la vaccination a progressé dans le pays : où en-est-on en Ile-de-France?

C'était il y a un an tout juste. Mauricette, 78 ans à l'époque, se faisait vacciner contre le Covid-19 et devenait la première vaccinée du pays contre la maladie.

Un an plus tard, près de 52.6 millions de Français l'ont imitée, et ont reçu au moins une dose du vaccin, selon les chiffres fournis par covidtracker. Quid de l'Ile-de-France?

La Seine-Saint-Denis encore à la traîne

Aujourd'hui, selon Santé Publique France, un peu plus de 9 millions de Franciliens ont reçu au moins une dose contre le virus, soit 73% de la population. La région parisienne figure ainsi parmi les mauvais élèves du classement : seul la région PACA et la Corse ont un taux plus faible de vaccination.

Au sein de l'Ile-de-France, la Seine-Saint Denis est toujours le département où la vaccination est la plus faible : à ce jour, seulement 67% de ses habitants ont reçu au moins une injection, loin des 78% de Paris.

La vaccination a bondi au printemps

Pour observer l'évolution de la vaccination dans notre région, il est utile de se pencher sur la courbe fournie par Santé Publique France.

L'évolution de la vaccination en Ile-de-France depuis janvier 2021 - Capture d'écran

On s'aperçoit ainsi que la courbe prend son envol à partir de début mars. C'est le moment où les vaccinodromes commencent à vacciner à tour de bras. C'est aussi à partir de ce moment-là que la vaccination est ouverte aux autres que les plus de 70 ans et plus de 50 ans à risque. En un mois, on est passé de 5 à 12% de la population francilienne avec au moins une dose.

Le cap est franchi début mai, avec l'ouverture progressive de la vaccination à tous les plus de 18 ans. Juste avant l'été, 4 Franciliens sur 10 ont reçu au moins une dose.

Le 12 juillet, le président de la République annonce la prochaine extension (pour le mois d'août) du pass sanitaire aux restaurants et bars, et cela permet à la courbe de progresser encore. Depuis septembre, la courbe se lisse et ne progresse plus beaucoup.