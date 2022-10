Un an après, le chirurgien Fabien Doguet revient sur son départ du CHU de Rouen

C'est la première fois qu'il prend la parole depuis son départ très médiatisé du CHU de Rouen. Il y a un an, Fabien Doguet annonçait qu'il quittait le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital pour partir dans le privé. Un départ qui s'était accompagné, à l'époque, d'un constat sévère sur l'organisation de l'hôpital public.

"Une perte de chance pour les patients"

"Le médecin est là pour soigner et l'administratif est là pour aider le médecin à faire du soin. Et finalement, on s'aperçoit que dans le quotidien, c'est un peu le contraire", explique Fabien Doguet, qui a accepté de revenir ce mardi sur les raisons de son départ : "L'administratif finalement va imposer une manière de travailler au médecin, sans se rendre compte des difficultés de terrain, alors que ça devrait être l'inverse."

"On n'est pas moins bien soigné à l'hôpital public, poursuit le chirurgien, qui a co-présenté le Magazine de la santé sur France 5. Mais par contre, il y a des organisations qui vont fragiliser la structure, qui vont faire en sorte qu'on ne va pas avoir le capacitaire complet si c'est en terme de lits, ou bien suffisamment de salles d'opération pour les chirurgiens. Les patients, quand ils sont pris en charge, sont bien pris en charge. Simplement il n'y a pas assez d'offre, donc cela allonge les délais de prise en charge et dans la mesure où on allonge ces délais, au final, cela peut être une perte de chance pour les patients."

Le manque d'autonomie laissée au médecin fait aussi partie des raisons qui ont poussé Fabien Doguet à quitter le CHU. Alors que selon lui, il est possible de faire les choses autrement : "L'hôpital de Valenciennes fonctionne comme ça : on a donné de l'autonomie aux médecins, et les gens ne partent pas, ne quittent pas cet hôpital. Manifestement, ça marche."

Ne pas opposer public et privé

Fabien Doguet, qui exerce aujourd'hui à l'hôpital Jacques-Cartier, à Massy, assure qu'il rencontre beaucoup moins ces problématiques dans le privé : "Dire que ça n'existe pas, ce serait peut-être excessif. Mais les structures privées, comme elles sont plus petites, sont plus agiles. Et effectivement, là, si on veut développer un projet, on fait un 'business plan', au sens noble du terme, ça va être positif pour tout le monde, et il y a beaucoup moins de freins. C'est beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif."

Le chirurgien cardiaque regrette le manque de ponts aujourd'hui entre le public et le privé, et espère que les consultations lancées par le ministre de la Santé permettront de lever ces freins, afin d'améliorer le système de santé dans son ensemble : "Tout le monde doit se mettre autour d'une table et en discuter. Il ne faut pas juste mettre des pansements, des rustines, etc. Il faut arrêter cette dichotomie : on a besoin du service public. On a besoin du secteur libéral. Les deux sont complémentaires et ne doivent pas être opposées. Mais ça veut dire aussi que d'un côté comme de l'autre, on soit prêt à le faire."