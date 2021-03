Un an après le 1er confinement : France Bleu Isère en direct de l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu

Tout a changé en un an. Les masques, les distances physiques, les fermetures de commerces et le couvre-feu. Le Coronavirus a bouleversé nos vies. France Bleu Isère s'installe en direct de l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu pour raconter les 12 mois d'un hôpital en première ligne.

Entre 6h et 9h ce mercredi 17 mars, France Bleu Isère prend le pouls d'un hôpital et de son personnel soignant. Un an après le premier confinement, nous donnons la parole au personnel et aux encadrants de l'hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu.

Infirmiers, manipulatrice radio, agent de service hospitalier, directrice des achats, chef de service de médecine : les métiers qui font l'hôpital sont à l'honneur ce mercredi 17 mars. On les découvre ensemble. Et ils nous racontent l'année hors-norme qu'ils ont traversé avec le Coronavirus.