Un an après le confinement, un médecin réanimateur de Bordeaux : "On vit un retour en arrière un peu brutal"

"Il y a quinze jours, je vous aurais dit que ça allait plutôt bien", commence Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU Pellegrin de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde mercredi 17 mars pour une journée spéciale "2020-2021 : 12 mois qui ont changé nos vies". "On voyait un peu le bout du tunnel, y avait le vaccin en perspective, on avait l'impression que les choses étaient vraiment en train de prendre le bon virage. On avait même quasiment éclusé nos malade covid sur la région bordelaise". Mais le médecin a rapidement déchanté. "On a 80% de variant anglais en Gironde actuellement, ce qui signifie plus de malades hospitalisés en réanimation. C'est la spécificité de cette troisième vague. Les patients sont aussi plus jeunes. C'est un retour en arrière brutal douze mois après le début du premier confinement".

Ce qui inquiète aussi Benjamin Clouzeau, ce sont ces dizaines de transferts de patients de l'Île-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine, qui ont été temporairement reportés. "Ce côté un peu massif des transferts, 24 jeudi et 24 dimanche, nous a paru disproportionné et difficile à absorber", explique-t-il. "Il va falloir trouver les moyens de les aider. Mais sans déprogrammer, on accueillera très peu de patients. Nos taux d'occupation habituels sont de 95%, et augmenter ces capacités sans déprogrammer serait très compliqué parce qu'on n'a pas de personnel qui est là à attendre du travail." Le médecin réanimateur du CHU Pellegrin attend du gouvernement qu'il "prenne des décisions plus radicales". "Nous on peut vider, mais si derrière ça continue de rentrer deux fois plus, ça ne marchera pas."

"J'ai été bluffé de voir nos équipes s'adapter en permanence"

Benjamin Clouzeau regrette également la suspension temporaire du vaccin d'AstraZeneca. "J'ai l'impression que c'est une décision politique qui a stoppé net une campagne de vaccination qui débutait à peine, avec une confiance qui était en train d'arriver", indique-t-il. "J'espère que cette décision très brutale, qui ne repose sur pas grand-chose sur le plan scientifique, ne va pas trop casser cette confiance. Je pense qu'elle a plutôt été prise dans l'idée de la renforcer, en disant 'on fait une pause, on analyse et on avance'. Il ne faut pas que ça provoque l'effet inverse." En tant que soignant, le médecin réanimateur du CHU Pellegrin veut faire passer un message : "Si on veut s'en sortir, il faut passer par la vaccination, le bénéfice-risque est très en faveur du vaccin, et cela quel qu'il soit."

De cette année sur le front de l'épidémie, Benjamin Clouzeau retiendra deux images. "Une image globale d'abord : la plasticité et l'agilité de nos équipes", raconte-t-il. "J'ai été bluffé de les voir s'adapter en permanence à toutes les problématiques auxquelles on a été confronté cette année." Le deuxième souvenir qui revient à l'esprit du médecin est bien plus symbolique. "C'est tout simplement en rentrant chez moi, trouver mon voisin qui avait tondu mon gazon devant ma maison, parce que je n'avais pas le temps de le faire", se souvient-il avec de l'émotion dans la voix.