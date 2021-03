Un an après le premier confinement, les patients affluent toujours à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux

Un an après la mise en place du premier confinement, France Bleu Gironde vous propose ce mercredi une journée spéciale afin de donner la parole à tous les acteurs de cette crise. Ceux qui se sont retrouvés en première ligne comme les soignants. Ceux aussi dont on a moins parlé mais qui ont été tout autant sollicités. Comme les psychiatres et les infirmiers de l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux dont Thierry Biais est le directeur.

Quel bilan tirez-vous de cette crise sanitaire?

Thierry Biais : Ça a été une année très dense, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, ce que je retiens avant tout, c'est la mobilisation exceptionnelle de nos personnels soignants et hospitaliers, mais aussi tout le personnel administratif, technique, logistique de nos établissements qui sont sur le pont depuis plus d'un an. Parce que la caractéristique d'un hôpital, c'est que ça doit toujours fonctionner. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nos patients attendent qu'on réponde présent. Il a fallu s'adapter aux différents temps de la crise. Il a fallu aussi concevoir de nouvelles modalités de prise en charge pour tenir compte des contraintes sanitaires. On a beaucoup développé, par exemple la télémédecine. On a renforcé nos visites à domicile pour les patients les plus fragiles. On a aussi mis en place cette plate forme de soutien et d'écoute téléphonique CovidPsy33 pour offrir une offre de soutien à distance auprès de la population bordelaise et de la métropole.

On a beaucoup parlé des médecins et infirmiers du CHU Pellegrin et beaucoup moins des personnels de l'hôpital psychiatrique qui eux aussi ont pourtant été très sollicités. Ne sont-ils pas frustrés?

Non, parce qu'il y a une grosse solidarité entre hôpitaux. On a beaucoup travaillé avec le CHU de Bordeaux, qui est notre grand grand frère, notre voisin, notamment pour organiser sur place une unité de médecine qui a pris en charge nos patients de psychiatrie atteints par le Covid. Et puis, on s'aperçoit d'ailleurs que cette crise sanitaire, c'est quand même quelque chose qui est maintenant davantage évoqué au niveau psychiatrique. Elle se traduit par une vague, une lame de fond sur la santé mentale. Elle induit des souffrances psychologiques et donc on est fortement sollicités. Notre activité de psychiatrie est soutenue, très soutenue depuis le premier confinement, mais en mai 2020. Et on doit s'organiser pour accueillir des patients qui décompensent des personnes qui ne s'étaient jamais adressé à la psychiatrie et qui s'adressent à nous pour des troubles anxieux, pour des syndromes dépressifs.

Qui sont ces patients qui viennent vers vous?

Aujourd'hui, l'inquiétude concerne les mineurs, les enfants et les adolescents qui sont atteints de troubles anxieux, dépressifs, qui ont parfois des idées suicidaires, des troubles du comportement alimentaire. On constate au niveau des urgences psychiatriques, une croissance de 64% de ces mineurs accueillis depuis le mois de novembre. Donc, c'est quand même un mouvement durable qui nécessite qu'on s'organise pour apporter une réponse adaptée. Ce que disent nos pédopsychiatres, c'est que cette crise a modifié les équilibres importants qui font la santé mentale: les équilibres familiaux, éducatifs, scolaires, sociaux, culturels et que tout cela mis bout à bout avec l'angoisse de l'épidémie fait que beaucoup de jeunes se sentent mal et s'adressent à nos services. Sans oublier les étudiants qui sont aussi fortement demandeurs d'un soutien et d'un accompagnement psychologique. Un seul chiffre: on a une équipe qui intervient sur le campus universitaire, qui a vu ses consultations exploser +25% quelques en quelques semaines. On a dû renforcer cette équipe pour y faire face.

Cette lame de fond que vous évoquez, l'avez-vous vue arriver tout de suite?

Non, nous ne l'avons pas vu tout de suite notamment lors du premier confinement où là, il y a eu un effet de sidération. L'activité aux urgences psychiatriques a chuté durant le premier confinement. On a commencé à s'en rendre compte vraiment au mois de mai dernier où là, on s'est dit il s'est passé quelque chose. Cette période de confinement avec la fermeture des écoles, avec l'arrêt complet de l'activité économique, elle a fait beaucoup de mal à la santé mentale des Français et on a commencé à voir arriver des patients avec des niveaux de sévérité importants. Des patients qui nécessitaient davantage d'être hospitalisés, une consultation d'urgence ne suffisant pas

La plate-forme CovidPsy33 continue-t-elle à fonctionner?

Oui, cette plate forme de soutien et d'écoute téléphonique fonctionne toujours à l'heure actuelle .On l'a activée dès le mois de mai dernier. Elle a été très utilisée jusqu'à l'été, un peu moins l'été. On l'a réactivée à la rentrée avec le deuxième confinement. Elle a été de nouveau très utile parce qu'il faut se dire que c'est une plateforme qui se rajoute à nos différentes centres de consultations. On envisage donc avec le soutien de l'Agence régionale de santé de la pérenniser. Elle ne s'appellera plus CovidPsy 33 mais Questions psy, mais le numéro vert gratuit sera le même, avec un objectif: l'information et l'orientation des patients qui ont besoin d'un soutien psychologique pour les guider dans notre offre de soins qui, parfois, est un peu complexe et difficile d'accès.