Un an après, les personnels de santé du CHU de Nîmes toujours mobilisés malgré la fatigue

Un an après, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qu'on applaudissait chaque soir à tout rompre en mars dernier. Le bruit s'est estompé mais la Covid est toujours là avec en premier rideau des personnels épuisés mais qui font toujours face.

Un après, ils sont toujours là. Les personnels des centres hospitaliers de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze où même les hôpitaux de proximité, Uzès ou Monteils à faire face à la Covid. Des femmes et des hommes qui n'ont pas compté leur temps et jamais baissé la garde. Notamment au CHU de Nîmes où France Bleu Gard Lozère a été rencontrer deux cadres de santé de la Réa et de l'unité de soins continus.

Toujours là quelle que soit la fatigue

On les a beaucoup applaudi en mars, moins après. Vie économique et sociétale ayant pris le pas pour la 2 é vague. Pourtant, elles et ils sont toujours là à faire face à la covid. Une soixantaine de personnes H24 à la réa et l'unité de soins continus de Carémeau. Un navire frappé aux flancs par la 3 é vague. Sont-ils des héros du quotidien ? Plus sûrement des femmes et des hommes qui avancent

Reportage au CHU de Nîmes (Gard) Copier

S'oublier au service des autres

Si nous ne l'avions pas interrogé, Virginie Vielo-Bernard, cadre de santé au CHU de Nîmes ne l'aurait pas évoqué. Cette jeune quadragénaire, a du composer avec son métier en pleine crise sanitaire et la récidive d'un cancer. "En dépit de la chimio, j'étais là parce que j'en avais besoin et que c'est ma place".

Virginie Vielo-Bernard, cadre de santé au CHU de Nîmes. Copier

La Covid est toujours là et touche les plus jeunes

Tenir, tenir malgré la fatigue, le stress et des patients dont la vie est en jeu. "Augmenter les lits, pousser les murs avec du personnel, tenir solidement sur le pont d'un navire secoué par des vagues successives", avec ce défi faire du Covid sans oublier toutes les autres pathologies.

Elodie Jullian, cadre de santé au CHU de Nîmes. Copier