VIDÉO - A Rennes, un an après les premiers symptômes, elles demandent la reconnaissance du Covid long

Elles ont rejoint l'association "AprèsJ20" qui milite pour la reconnaissance de cette forme méconnue du coronavirus. À Rennes (Ille-et-Vilaine), Anne Chayé et Bénédicte Pescio sont malades du Covid long. Leur quotidien est bouleversé depuis un an.

Un an après le début de son Covid long, Bénédicte Pescio est encore victime de douleurs thoraciques, d'inflammations et d'évanouissements.

Douze mois après les premiers symptômes, elles témoignent pour alerter des séquelles liées au Covid long. Anne Chayé et Bénédicte Pescio, deux membres rennaises de l'association "AprèsJ20", demandent la reconnaissance de cette forme méconnue du coronavirus qui bouscule leur vie professionnelle et familiale.

J'ai eu peur de mourir seule, un certain nombre de fois

À 48 ans, Bénédicte Pescio cumule les arrêts de travail. Cette directrice d'un centre de formation en sophrologie à Rennes (Ille-et-Vilaine), est incapable de reprendre pleinement son activité. À chaque tentative, elle est finalement contrainte de s'arrêter une nouvelle fois.

Dans une pièce de son cabinet, un lit, souvenir de deux semaines d'isolement traumatisantes il y a un an. "Une descente aux enfers avec une tachycardie qui a commencé à ce moment-là. J'ai eu peur de mourir seule, un certain nombre de fois", raconte-t-elle, émue.

Un bel élan de solidarité

Son médecin généraliste l'appelle alors plusieurs fois par jour, et ce pendant plusieurs mois. Elle observe un bel élan de solidarité : une employée d'un supermarché voisin, dont le service de livraison avait fermé, lui ramène ses courses à sa porte. "Quelqu'un qui s'est occupée de moi et qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vue!"

Anne Chayé garde des troubles de la concentration et des douleurs articulaires qui la gênent au quotidien. © Radio France - Maxime Glorieux

Au même moment, à l'autre bout de Rennes, Anne Chayé va vivre les mêmes crises, près de quinze jours après les premiers symptômes. Une pression thoracique, des essoufflements, des maux de tête, des vomissements et, parfois, des évanouissements. "Une crise terrible, une sensation de mort imminente, raconte Anne Chayé, au bord des larmes. J'avais des convulsions, comme si on m'écrasait tous les os, comme un AVC, j'étais débranchée quelques secondes, je me rappelle que mon mari me portait."

Il m'arrive de pleurer de douleur, le soir sur le canapé

Les deux Rennaises connaîtront ces crises, plusieurs fois par semaine, et cette grande fatigue, jusqu'au mois de juillet, soit pendant plus de trois mois. Depuis la rentrée, ces crises sont plus espacées mais reviennent sans prévenir.

"Il m'arrive très régulièrement de pleurer de douleur, le soir sur le canapé, explique Bénédicte Pescio, avant d'être interrompue par une sensation de "coup de poignard dans le cœur". Certains soirs, elle est forcée de demander à ce qu'on lui enlève ses chaussures, incapable de se plier.

Un an après, des inflammations et des douleurs articulaires

Anne Chayé, elle, s'estime chanceuse d'avoir pu reprendre son travail dans une société de composants électroniques. Mais des douleurs articulaires persistent. "C'est comme si vous aviez des lames de rasoir dans toutes les articulations. J'essaye de faire une courte séance de yoga, dix minutes, une tendinite s'est déclenchée au poignet. J'ai voulu épluché six aubergines pour un dîner, une nouvelle tendinite."

Est-ce que je vais récupérer ce que j'étais avant ? Je ne sais pas !

Cette Rennaise de 52 ans a déclenché une maladies auto-immune ainsi que des troubles de la concentration. Toutes deux très sportives, Anne Chayé et Bénédicte Pescio n'ont toujours pas retrouvé leur pleine forme physique. "Je n'ai pas envie de me résigner à vivre de cette façon, lance Bénédicte Pescio, qui souffre d'inflammations aux hanches, genoux et aux chevilles. Est-ce qu'un jour je vais récupérer ce que j'étais avant ? Je ne sais pas !"

Bénédicte Pescio a gardé le lit qu'elle avait installé lors de son isolement, seule, dans son cabinet. Elle s'en sert encore aujourd'hui. © Radio France - Maxime Glorieux

Face à cette incertitude, les deux femmes ont intégré l'association "AprèsJ20", qui milite pour une reconnaissance des malades du Covid long. Elles témoignent, toutes deux, d'une incompréhension du milieu médical face à la durée de leurs symptômes. "Et ça serait bien que le Covid long passe en maladie longue durée car cela fait un an que ça dure et nous n'avons pas toutes les aides qui incombent à cela", analyse Bénédicte Pescio. Diminuée, elle explique ne plus pouvoir faire le ménage chez elle et aimerait bénéficier d'aides à domicile.

Ce n'est pas encore le moment pour mon fils de 22 ans de vivre avec une maman malade !

Le Covid longue affecte également les relations familiales. "Le plus douloureux, c'est quand je pense à mon fils : je n'ai pas envie qu'il vive à 22 ans avec une maman malade... Ce n'est pas encore le moment pour lui !", confie Bénédicte Pescio, très émue. Son fils, qui n'a pas pu lui rendre visite pendant plusieurs mois, ne la reconnait plus.

Bénédicte Pescio espère un jour pouvoir reprendre son activité de sophrologie à plein temps. © Radio France - Maxime Glorieux

De son côté, Anne Chayé est confrontée à un rejet de la part de son cercle familial. "J'ai été lâchée par ma famille. Ils ont dit, je les cite, que je n'étais pas cohérente avec mes crises. Il faut que l'on soient soutenues, on demande seulement de l'empathie", lance-t-elle. Les deux Rennaises ont vu des amis s'éloigner au fil de l'année. Anne Chayé a trouvé refuge dans l'écriture, avec des poèmes sur la souffrance d'une longue maladie.