Covid-19 : un an après le Mayenne bashing, pourquoi le département est le seul de l'Ouest dans le vert

Elle était la première, à l'été 2020, à connaitre une flambée des cas de covid : cette fois, la Mayenne est un des départements français les plus résistants pour l'heure à la quatrième vague. Comment expliquer ce revirement de situation en un an ? On fait le point.

C'était le premier département français à rendre le masque obligatoire en extérieur dans certaines communes, dès mi-juillet 2020 : face à la quatrième vague de coronavirus, la Mayenne est désormais un des derniers en France à ne pas voir le taux d'incidence s'envoler, à 45,5. S'il se rapproche du seuil d'alerte, à 50 cas pour 100.000 habitants, la progression est pour l'heure mesurée. Un an après le "Mayenne bashing", la bonne couverture vaccinale, la faible fréquentation touristique et les mesures prises localement semblent faire rempart à un regain trop soudain de l'épidémie.

Meilleure couverture vaccinale

Notre département est au-dessus de la moyenne nationale sur le plan de la couverture vaccinale : au 29/07, 55,4% de la population mayennaise (enfants inclus) était totalement vaccinée selon la préfecture de Mayenne et l'Agence Régionale de Santé, contre 51,3% au niveau national. Chez les adultes, ce sont même 68,9% des mayennais qui sont complètement vaccinés, et 77,8% ont reçu au moins une première dose.

Pour l'Agence Régionale de Santé en Mayenne, "c'est une des raisons majeures" qui explique l'absence de hausse, pour l'heure, de circulation du virus, "en particulier pour les personnes les plus âgées", explique son directeur Jean-Jacques Coiplet. La Mayenne a ainsi 90,8% de ses résidents en Ehpad ou dans des structures similaires totalement vaccinés : c'est le deuxième meilleur taux du pays pour la vaccination de cette tranche de population.

Des mesures prises plus tôt

Le fait d'avoir été un des premiers départements à subir une remontée des cas à l'été 2020, quand une partie de la France pensait l'épidémie déjà derrière elle, a aussi eu un impact durable dans les réflexes et comportements des Mayennais, selon l'Agence Régionale de Santé. "La Mayenne a été très précurseur, avec un recul plus avant que dans les autres territoires sur le port du masque, les mesures de prévention, l'acceptation du dépistage et de l'isolement", indique Jean-Jacques Coiplet.

Le département a en effet été le premier à imposer le masque en extérieur dans certaines communes dès mi-juillet 2020, avant de l'étendre plus largement en août 2020. Les campagnes de tests s'étaient également intensifiées plus vite que dans d'autres départements, avec des dispositifs mobiles. "À l'époque, on entendait qu'il ne fallait pas mettre des canadair pour éteindre des flamèches, lance le directeur de l'ARS en Mayenne. Et bien si, il faut mettre le paquet pour éviter ensuite que toute la forêt s'embrase."