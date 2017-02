Dix-huit mois après son ouverture, le cinquième accueil de jour Alzheimer dans l'Indre ne fait pas le plein

L'accueil de jour pour personnes Alzheimer d'Issoudun a ouvert il y a un an et demi au sein de l'hôpital de la Tour Blanche. Avec une dizaine de places, il pourrait accueillir une cinquantaine de personnes par semaine mais faute de notoriété, il ne fait pas le plein.

Les accueils de jour sont nés en 2008 avec le grand plan Alzheimer lancé par l'Etat. Ils permettent aux malades et aux aidants de repousser de quelques mois, parfois quelques années le départ du domicile pour un Ehpad médicalisé. Il en existe cinq dans l'Indre.

La première cuisine thérapeutique du département

Et pour ça, Issoudun adopte une technique inédite en Berry : la cuisine ! La grande majorité des malades ne préparent plus le repas quand ils sont chez eux. Et pourtant c'est une très bonne thérapie pour Magali Vilbois, aide soignante spécialisée en gérontologie.

"Ce sont des patients qui ont cuisiné toutes leur vie, mais depuis qu'ils sont malades, les aidants familiaux ou des aides à domicile leur font à manger, ou n'ont pas le temps de les faire participer. Ici, ils peuvent prendre le temps de retrouver des gestes, des souvenirs avec la nourriture. Tout le monde cuisine ensemble, on fait même des gâteaux pour les anniversaires" - Magali Vilbois, aide-soignante spécialisée en gérontologie.

Bientôt un jardin

Les personnes accueillies sont atteintes de la maladie d'Alzheimer dans ses premiers stades, mais vivent encore chez eux. L'accueil de jour est un moyen de retarder leur entrée en EHPAD spécialisé, en permettant aux aidants de "souffler" le temps d'une journée ou deux par semaine. L'accueil de jour organise des activités de 9h30 à 17h30, va chercher les patients chez eux et les ramène le soir.

Un plant de tomate mis en terre par les personnes accueillies. © Radio France - MB

En plus de la cuisine, des activités font travailler leur mémoire, des séances de relaxation sont organisées. Et bientôt, les patients pourront jardiner ! Le petit jardin de l'accueil de jour accueillera au printemps prochain un potager où ils pourront faire pousser des légumes. Là encore, une activité simple qui permet de faire revenir des automatismes. Et surtout permettre aux personnes Alzheimer de se sentir utiles et capables.