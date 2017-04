Un astéroïde exceptionnellement gros frôlera la Terre mercredi

Un astéroïde d'environ 600 mètres de large va passer mercredi à proximité de la Terre, mais sans présenter le moindre danger, selon la Nasa. C'est surtout un événement rare et donc précieux pour les astronomes professionnels et amateurs.

"Bien qu'il n'y ait aucune possibilité que l'astéroïde entre en collision avec notre planète, il sera très près pour un objet spatial de cette taille", a précisé la Nasa au sujet de l'astéroïde qui frôlera la Terre mercredi. L'agence spatiale américaine l'a baptisé 2014-JO25, il mesure à peu près 650 mètres de large et passera à 1,8 million de kilomètres de la Terre, c'est à dire un peu moins de cinq fois la distance qui nous sépare de la lune.

Un événement pour les astronomes

La dernière fois que 2014-JO25 nous a rendu visite remonte à 400 ans et on ne le reverra pas avant 2.600 ans. Le gros objet spatial passera près de notre planète après avoir contourné le Soleil puis il continuera sa route vers Jupiter avant de retourner vers le centre du système solaire. La prochaine visite d'un gros objet volant n'est pas prévu avant 2027, lorsque l'astéroïde 199-AN10, de 800 mètres de largeur, s'approchera à 380.000 km (la distance Terre/Lune). La visite du 19 avril est donc une "opportunité exceptionnelle" pour les astronomes et les amoureux du ciel, a souligné la Nasa. Sa surface étant deux fois plus réfléchissante que celle de la Lune, il devrait être visible avec un petit télescope pendant une ou deux nuits.