Un astéroïde va "frôler" la Terre ce vendredi après-midi

Il se prénomme 7335, ou 1989 JA et il va "frôler" le Terre ce vendredi à 16h26. Un astéroïde de 1,8 kilomètres de diamètre, soit plus de cinq fois la taille de la tour Eiffel, va passer à un peu plus de quatre millions de kilomètres de notre planète. Heureusement pour nous, cela représente plus de dix fois la distance entre la Terre et la Lune.

Malgré son orbite, 1989 JA est tout de même considéré comme potentiellement dangereux, du fait de sa taille et de sa vitesse - il voyage à plus de treize kilomètres par seconde, soit environ 48.000 km/h. En cas de changement de trajectoire et de collision avec la Terre, les dégâts seraient colossaux. A titre de comparaison, on estime aujourd'hui que l'astéroïde qui a provoqué la disparition des dinosaures mesurait environ 12 kilomètres de diamètre.

7335, lui, est bien connu et suivi depuis plus d'une quarantaine d'années. Il a été découvert en 1989 et il n'y a à ce jour aucun risque de collision avec la planète bleue, affirme Juan Luis Cano, expert en défense planétaire à l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

(7335) 1989 JA ne sera pas visible à l'oeil nu mais avec un télescope. Il fait partie de la famille des astéroïdes Apollon, autrement dit il tourne autour de notre Soleil et il est géocroiseur - il croise l'orbite de notre planète.

Capture écran des orbites de notre système solaire croisant celui de l'astéroïde 7335 calculés par la Nasa - Center for Near Earth Object Studies (Cneos) de la Nasa