Un atelier cuisine pour lutter contre la myopathie FSH à Agde

Chaque année, l'association AMIS FSH, du nom de la myopathie FSH (myopathie Facio Scapulo Huméral), réunit ses adhérents pour faire le point sur la maladie et les avancées de la recherche. Cette année, ses responsables ont eu l'idée d'organiser un atelier cuisine consacré aux anti-oxydants.

La myopathie FSH est aujourd'hui parmi les plus répandues en France et dans le monde. On estime que 8000 personnes en souffrent dans le pays. Une maladie très invalidante, qui s'attaque en particulier aux muscles du visage, des bras et des épaules.

Chaque année, AMIS FSH, une association créée il y a quelques années en Dordogne et reconnue aujourd'hui d'utilité publique, réunit ses 200 adhérents à Agde pour faire le point sur l'avancée des recherches.

Des médecins et des chercheurs informent les malades sur les dernières découvertes. Et il y a quelques années, une équipe de chercheurs montpellierains ont découvert que les anti-oxydants contenus dans l'alimentation avaient des effets très bénéfiques pour les personnes atteintes de cette myopathie.

C'est un chef cuisinier de Béziers, Frédéric Viala, propriétaire du restaurant "Chez Fifou" à Lignan-sur-Orb, qui est venu ce samedi après-midi apprendre des recettes simples à plusieurs malades. Des recettes contenant un maximum de produits anti-oxydants, afin qu'ils puissent les reproduire à domicile.

Une dizaine de personnes atteintes de la myopathie FSH ont participé à cet atelier en compagnie du chef Frédéric Viala © Radio France - Guillaume Roulland

Chaque année, les membres de l'association AMIS FSH se réunissent à Agde pour faire le point sur leur maladie © Radio France - Guillaume Roulland

Pierre Laurian, Président de l'association AMIS FSH, est lui-même atteint par cette forme de myopathie Copier