Un bâtiment du CHRU de Nancy non conforme à sa destination d'hôpital, selon une expertise indépendante

Des fissures, des malfaçons, des matériaux bas de gamme : le rapport d'expertise indépendante sur le bâtiment Philippe Canton du CHRU de Nancy, situé sur le plateau de Brabois, a été présenté ce mardi 9 février en CHSCT (Comité d'hygiène et de sécurité).

Un rapport réalisé à la demande du centre hospitalier et de la CFDT qui a donné l'alerte l'été dernier sur la présence de fissures importantes dans une partie du bâtiment. Le bâtiment Philippe Canton accueille notamment des patients Covid mais la partie concernée par les fissures n'est pas occupée.

Demande d'une expertise sur l'ensemble du bâtiment Canton

"Aujourd'hui, nous avons des confirmations sur le fait qu'il y a des défauts structurels, des défauts conceptuels et des défauts dans l'exécution et la mise en oeuvre des travaux", explique Stéphane Maire, secrétaire du CHSCT et secrétaire adjoint de la CFDT au CHU. "En revanche, les experts ont quand même été très rassurants en nous disant qu'il n'y avait pas de danger immédiat, c'est-à-dire que le bâtiment ne va pas tomber demain matin."

Pas de danger immédiat mais le rapport - qui porte sur 40% du bâtiment Philippe Canton - souligne selon la CDFT que ce dernier n'est pas conforme à sa destination d'hôpital en matière de sécurité et de qualité, ni conforme à la réglementation en vigueur. En attendant le résultat de l'expertise judiciaire en cours, la CFDT demande une expertise sur l'ensemble du bâtiment. Une demande validée par la direction générale du CHRU et le CHSCT.