Un bébé de 10 mois meurt à l’hôpital d'Agen, la rougeole suspectée

Ce mardi 26 novembre, un enfant de dix mois est décédé au centre hospitalier d'Agen-Nérac (Lot-et-Garonne), des suites probables de la rougeole. Le bébé avait été admis à l’hôpital trois jours plus tôt, et il était rentré chez lui quelques heures plus tard.

Agen, France

C'est un communiqué de la direction du centre hospitalier d'Agen-Nérac qui publie l'information ce mardi. Samedi dernier, le 23 novembre, un enfant de dix mois a été soigné aux urgences pour une suspicion de rougeole. "Toutes les mesures curatives et préventives ont été immédiatement mises en place, pour lui et sa famille, par les professionnels l’ayant pris en charge", précise l'hopital. L’enfant est retourné chez lui quelques heures plus tard samedi, avec le traitement adapté.

Ce mardi 26 novembre, l'état général du bébé semble s'être dégradé et les parents sont revenus aux urgences. L'enfant a été pris en charge par les équipes des urgences, de la pédiatrie et de réanimation mais il est décédé dans la journée. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de la mort du petit.

En 2018, trois personnes, des adultes, sont mortes de la rougeole en France.

