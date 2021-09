Un bénitier automatique installé dans la cathédrale de Limoges, les croyants retrouvent l'eau bénite

Les croyants ont vu arriver un drôle d'appareil. Un simple geste et l'eau bénite coule automatique. Cette eau avait été supprimée avec la crise sanitaire. Cette nouveauté soulage les croyants de la cathédrale Saint-Etienne à Limoges.

"On retrouve notre eau bénite !" Les croyants limougeauds ont le sourire devant le bénitier automatique. Cet appareil est arrivé à point nommé pour Yvette : "Depuis deux ans, on n'avait plus accès à l'eau bénite dans le bénitier collectif en pierre avec la crise sanitaire."

Ne pas confondre avec du gel hydroalcoolique

Il faut passer ses mains sous l'appareil et l'eau tombe automatiquement. "C'est moderne, sourit René. Mais ça ne me choque pas tant que ça. Pour nous, se signer avec l'eau bénite reste une habitude très importante. On se purifie."

Mais il faut encore que tout le monde comprenne bien son utilité. Le curé Jean-Christophe Larribe observe certains fidèles d'un œil amusé : "Malgré la pancarte, certains croient encore que c'est du gel hydroalcoolique et ne se signent pas pour plutôt se laver les mains. C'est de l'eau bénite, ça ne peux pas faire de mal !"

Attention, ceci n'est pas un distributeur de gel hydroalcoolique. © Radio France - TV

Cet appareil a déjà été installé dans plusieurs paroisses en France. Son coût est d'environ 1.200 euros.