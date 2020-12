Un Bergeracois doit se rendre en Gironde pour un rendez-vous d'urgence chez le dentiste

Souffrant d'un rage de dents, le fils de Jean-Luc Boucher a dû parcourir plus de 300 kilomètres avec son père pour être soigné.

Son fils a dû prendre son mal en patience. Âgé de onze ans, le jeune garçon souffrait d'une rage de dents. Jean-Luc décroche alors son téléphone pour prendre rendez-vous au plus vite avec un dentistes : "J'ai passé au moins 55 coups de fil pour trouver un rendez-vous à Bergerac". Selon le Bergeracois, seuls deux ont répondu pour lui indiquer qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre en charge son fils, faute de place. Le lendemain, le dimanche 6 décembre Jean-Luc téléphone au Samu voyant que son fils souffre de plus en plus.

Malgré deux appels aux urgences et un renvoie vers les dentistes de garde à Bergerac, Jean-Luc ne trouve toujours pas de rendez-vous faute de réponse ou de disponibilité des praticiens. Après un appel vers le département du Lot-et-Garonne, c'est finalement à Pessac en Gironde que le Périgourdin trouve un rendez-vous pour son fils le jour même.

Jean-Luc affirme avoir pris contact avec le Préfet de la Dordogne, l'Ordre des chirurgiens dentiste du département et le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes explique que cette histoire est symptomatique du manque de praticien dans le département.