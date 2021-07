"Un bilan de santé à 360 degrés" : un centre de médecine préventive ouvre à Forbach

Un nouveau centre de médecine préventive dans les locaux de la CPAM de Forbach : c'est le premier en Moselle-Est. L'idée, c'est de réaliser sur place un bilan complet de l'état de santé du patient, ce que le médecin généraliste n'a pas toujours le temps de faire, et de l'aider ensuite dans ses démarches si il en a besoin, par exemple pour obtenir une aide financière pour des lunettes.

Cela s'adresse plutôt aux personnes les plus défavorisées, les plus éloignées des parcours de soin. La CPAM se charge d'ailleurs d'inviter en priorité les personnes qui touchent les minima sociaux, pour cibler les plus fragiles. L'accueil se fait ensuite sur rendez-vous.

Un long entretien avec le médecin

Tout commence dans la salle de consultation de l'infirmière, qui vous invite à une batterie d'examens de la vue, de l'audition, qui vous interroge également sur les dépistages que vous avez pu réaliser (coloscopie, mammographie, frottis...) Ensuite, direction le cabinet du médecin, pour un entretien sur vos antécédents médicaux, familiaux, vos habitudes (tabac, alcool, addictions, habitudes alimentaires). "Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup plus de temps que lors d'une consultation en médecine générale", explique le docteur Patrick Miget, médecin responsable du centre de prévention, qui va adapter son questionnaire en fonction de votre âge et de votre profil.

Complémentarité avec le médecin traitant

Il vous prescrira ensuite, le cas échéant, des examens complémentaires. Vos analyses passeront directement dans le petit laboratoire dont dispose le centre, où vous pourrez même faire vos rappels de vaccins si vous les avez oublié à l'âge adulte. Il s'agit d'être le plus complet possible. "On fait vraiment un bilan de santé à 360 degrés", abonde Claire Abalain, la directrice de la CPAM de la Moselle. "L'idée, c'est d'être complémentaire avec le médecin traitant, vers qui on vous orientera si on découvre une pathologie".

Selon elle, deux tiers des dépenses de santé en France proviennent du cancer, des maladies cardio vasculaires et de la santé mentale : trois pathologies dans lesquelles où l'on peut vraiment agir en amont, et donc, où la prévention est essentielle.