Un blob rejoint Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale

C'est une molécule bien mystérieuse et atypique va décoller ce mardi direction la Station spatiale internationale : le blob, sorte d'éponge jaune. Elle sera recueillie par l'astronaute français Thomas Pesquet pour une expérience menée conjointement avec des milliers d'élèves français qui auront leur propre blob. L'objectif de cette expérimentation sera d'observer le blob et de comparer son comportement avec ou sans gravité.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon

Il y a plus de 500 millions d'années, le blob, au nom scientifique physarum polycephalum, a fait son apparition sur Terre. Cet organisme unicellulaire est au cœur de toutes les fascinations des biologistes : il mange, grandit, se déplace et a même d'étonnantes capacités d'apprentissage. Il peut par exemple retrouver son chemin et sortir sans encombre d'un labyrinthe. Pourtant il n'a ni bouche, ni pattes, ni cerveau. Ce n'est pas un animal, ni une plante, ni un champignon, mais une molécule composée d'une seule cellule et de plusieurs noyaux.

Le blob peut d'ailleurs se diviser à volonté et se mettre en dormance, sorte d'hibernation, en se déshydratant et sans mourir. C'est d'ailleurs dans cet état que quatre morceaux de blob vont décoller ce mardi en direction de la Station spatiale internationale. Ils seront étudiés de près par Thomas Pesquet. Et pour l'occasion de doux prénoms cosmiques leur ont été donnés : Blobi Wan Kenobi 1, 2, 3 et 4, en référence à la saga Star Wars.

Une expérience éducative sous l'égide du Centre national d'études spatiales

L'astronaute français leur fera subir deux protocoles en septembre : certains morceaux seront privés de nourriture, alors que les autres recevront des flocons d'avoine, dont ils sont très friands. Cette expérimentation sera aussi menée en parallèle sur Terre, en France, par des milliers d'élèves du CE2 à la Terminale. Le Centre national d'études spatiales leur met à disposition des kits pour réaliser eux-mêmes la même expérience avec leurs propres blobs. L'objectif est de pouvoir comparer le comportement des blobs avec ou sans gravité. "Les élèves et leurs enseignants compareront leurs observations en s’appuyant sur des photos et vidéos des résultats obtenus dans l’ISS. Elles seront postées au fur et à mesure de l’expérience sur ce site", explique le Cnes. Cette expérience, nommée "Élève ton blob" sera ainsi menée dans des établissements scolaires de Bordeaux, Troyes, Paris, Grenoble, Orléans ou encore Pau.