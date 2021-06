Un bus de l'Amiens SC Football sillonne les quartiers d'Amiens pour vacciner à son bord

Des journées vaccination sont organisées tous les jours jusqu'au 6 juillet par le C.H.U et la ville d'Amiens dans un bus de l'Amiens SC Football. Il n'y aura pas de joueurs professionnels, mais vous pouvez vous asseoir à leur place pour vous faire vacciner dès 18 ans et sans rendez-vous.

Le bus - vaccination est au quartier Colvert - Léo Lagrange de 11H30 à 18H aujourd'hui. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Elle se déroulera sur 3 lignes au fond du bus.

Avec le soutien de l'ARS Hauts-de-France, les professionnels de santé du CHU Amiens-Picardie et la ville d'Amiens ont organisé ces journées spéciales vaccination à bord du bus de l'Amiens SC Football dans l'espoir de vacciner plus de 6.200 personnes, soit 300 vaccinations par jour jusqu'au 6 juillet. Une opération en collaboration avec l'Amiens Sporting Club et Transdev Cap qui mettent le bus à disposition ainsi qu'un chauffeur.

Tout est prêt, un frigo pour stocker les vaccins est installé à bord du bus, une équipe administrative puis médicale composée d'étudiants en médecine et d'infirmières sont prêtes à s'installer au pied des habitations.

Il sillonnera trois quartiers : Amiens Nord, Etouvie et Condorcet Rollin.

Sans Rendez-vous, de 11H30 à 18H :

. vendredi 11 juin et samedi 12 : Quartier Colvert - rue Léo Lagrange à l'arrière du centre commercial

. Dimanche 13 et lundi 14 juin : Quartier Guynemer - rue René Fonck

. Mardi 15 et mercredi 16 juin : Quartier Etouvie Coursives, Haut du parking des Coursives, avenue de Bourgogne

. jeudi 17 et vendredi 18 juin : Quartier Etouvie Province, place de Corbières

. samedi 19 et dimanche 20 juin : Quartier Rollin, allée Germaine Dulac

. lundi 21 et 22 juin : Quartier Balzac - Marivaux sur le parking du centre de loisirs

. mercredi 23 et 24 juin : Quartier Condorcet, rue Philéas Lebesgue

. samedi 26 : Quartier Guynemer - Fonck

. dimanche 27 juin : Quartier Etouvie Province

. Mardi 29 juin : Quartier Rollin

. mercredi 30 juin : Quartier Balzac - Marivaux

. jeudi 1er juillet : Quartier Condorcet

. lundi 5 juillet : Quartier Colvert - Léo Lagrange

. mardi 6 juillet : Quartier Etouvie Coursives

Il faudra remplir un questionnaire sur place; se vêtir de façon à dégager facilement l'épaule; présenter une carte vitale.