Un bus de vaccination sillonne le Pas-de-Calais à partir de ce jeudi

Des vaccinations au plus près des habitants: c'est ce que propose à partir de ce jeudi le Vaccino'car mis en place par l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France et la région Hauts de France. Il s'agit d'un car aménagé en centre de vaccination mobile, avec à l'intérieur, une zone d'accueil, trois box de vaccination, un espace de surveillance post vaccination et un espace pour la préparation et le stockage des vaccins Pfizer. Ce bus fait étape ce jeudi matin à Grevillers et dans l'après-midi à Sailly-au-Bois. Il sera vendredi 9 juillet à Eps-Herbeval le matin, et à Hestrus l'après-midi.

L'objectif de ce dispositif est d'aller au plus près des habitants. Le bus va donc s'arrêter dans les villages les plus éloignés des centres de vaccination ou de cabinets de médecins libéraux. Pour la région, il apporte "des solutions de grande proximité aux quelques personnes pour lesquelles la mobilité reste un frein à la vaccination, notamment dans les zones les plus reculées du territoire". Le Vaccino'car reviendra dans les mêmes communes entre le 16 et le 27 août pour les secondes injections.

Le Vaccino'Car va faire étape dans 19 communes