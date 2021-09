Un bus pour dépister les glaucomes s'installe à Pau pendant 3 jours

Le bus du glaucome va prendre ses quartiers cour Camou, à côté de la place de Verdun à Pau. Pendant trois jours (du 28 au 30 septembre), des dépistages gratuits de cette maladie qui touche le nerf optique seront proposés aux personnes de plus de 40 ans. Avec la crise sanitaire, de nombreux dépistages n'ont pas pu avoir lieu. C'est ce qu'explique le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de Pau, Wilfrid Williamson : "Ce n'est pas qu'il y aura plus de glaucomes que d'habitude, mais on va découvrir des glaucomes qui existaient mais qui n'étaient pas connus. Le problème c'est de pouvoir repérer et suivre ces patients qui étaient dans la nature".

Un suivi important

Le docteur souligne que le plus important est le suivi des patients. Pendant la crise sanitaire, et plus particulièrement le premier confinement, il explique avoir seulement pu "envoyer par courrier ou par mail des ordonnances pour que les patients ne soient pas en arrêt de traitement, mais on n'a pas pu les adapter, poser des indications opératoires chez les personnes chez qui le glaucome évoluait".

Le bus du glaucome va permettre, sur une courte période, de dépister entre 70 et 75 personnes par jour. Les personnes dont un parent a été atteint de glaucome, sont invitées à venir se faire dépister.