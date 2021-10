A La Rochelle, le Bus du cœur s'arrête pendant trois jours pour dépister les maladies cardio-vasculaires chez les femmes. En France, 200 femmes meurent chaque jour à cause d'un problème au cœur.

Un bus pour dépister les maladies du cœur, première cause de mortalité chez les femmes en France

Devant l'Aquarium de La Rochelle, vous pourrez voir durant trois jours des tentes et un grand bus rose, du 27 au 29 octobre. Il s'agit de la campagne de dépistage pour les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité chez les femmes en France. L'évènement est organisé par la fondation Agir pour le cœur des femmes, créée par la cardiologue Claire Mounier-Vehier et l'entrepreneur Thierry Drilhon.

45 minutes pour se faire dépister

Assise sur une chaise devant le grand bus rose, Maria attend de se faire dépister. "Je suis un peu inquiète", confie-t-elle. Elle a réalisé il y a peu la dangerosité des maladies cardio-vasculaires. "Mon compagnon a fait un infarctus... Mais il n'avait aucun symptôme et ne s'en est pas rendu compte !" Une visite de routine chez le médecin l'a sauvé. Pour Maria, il n'était donc pas question de louper le rendez-vous du Bus du cœur. "Je n'ai encore jamais fait de visite de routine pour mon cœur !"

Thierry Drilhon, chef d'entreprise et co-fondateur d'Agir pour le cœur des femmes avec la cardiologue Claire Mounier-Vehier. © Radio France - Solène Gardré

A l'intérieur, plusieurs médecins enchaînent les examens pendant 45 minutes : antécédents de santé, prise de pression artérielle, entretien avec une gynécologue... Autant d'examens qui peuvent permettre de détecter un problème cardiovasculaire, parfois difficile à repérer.

"Chez une femme, un essoufflement peut constituer un symptôme", explique Thierry Drilhon, chef d'entreprise et co-fondateur d'Agir pour le cœur des femmes. "Ce n'est pas toujours évident de détecter un problème au cœur." Un dépistage permet d'éviter un accident cardio-vasculaire dans huit cas sur dix.

AVC, embolie, insuffisance respiratoire...

"Beaucoup de gens savent qu'il faut se faire dépister pour le cancer du sein, mais peu pensent aux maladies cardio-vasculaires", constate Thierry Drilhon. Il y a pourtant urgence : en France, 200 femmes décèdent chaque jour des suites d'un problème au cœur. "Notre objectif avec le Bus du cœur, c'est de prévenir plutôt que guérir !"

Avec le Bus du cœur, on veut venir chercher les femmes qui sont les plus exclues du parcours de santé. Car les femmes en situation de précarité ont moins accès à la prévention des maladies cardio-vasculaires." - Thierry Drilhon, co-fondateur d'Agir pour le cœur des femmes

A la sortie du bus, les femmes font le bilan de leur cœur avec des médecins. © Radio France - Solène Gardré

En sortant du bus, les patientes vont faire le point avec un médecin, qui leur remet une fiche de santé. "Elle pourront donner ce document à leur médecin traitant", explique Emmanuelle Reich-Pain, médecin généraliste chez Korian.

La visite au Bus du cœur est gratuite. Il faut réserver au 05 45 51 53 73.