Pour lutter contre le cancer, l'Institut Bergonié vient faire de la prévention aux Restos du Cœur de Bergerac

Devant la file de bénéficiaires des Restos du Cœur ce mercredi, un grand bus s'est installé. Devant lui, des tables recouvertes de prospectus. Les équipes de soignants du Bergobus répondent aux questions des curieux. Ce camion itinérant, mis en place par l'Institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer en Nouvelle Aquitaine, se déplace pour proposer des ateliers de prévention sur le dépistage des cancers, la vaccination, la nutrition ou encore l'activité physique. Une soixantaine de personnes sont venues rencontrer les soignants du Bergobus ce mercredi à Bergerac.

On va dans des territoires où l'accès à l'information est plus difficile. - Guilaine Wilkins, cadre responsable de Bergobus

Une infirmière, une assistante sociale et une chargée de prévention spécialisée en animation en santé sont sur place. "L'objectif est d'aller vers les populations pour informer et promouvoir des comportements de santé, explique Guilaine Wilkins, cadre au sein du département qui coordonne cette mission de prévention à l'Institut Bergonié. On va dans des territoires où l'accès à l'information est plus difficile. Il y a peu de médecins traitants, moins de pharmacies, donc les soignants ont peu de temps pour faire de la prévention." La pandémie de covid-19 a également freiné les dépistages : en 2020, le taux de participation aux dépistages du cancer du sein s'élevait à 45,6%, c'est 6 points de moins qu'en 2019.

Une infirmière, une assistante sociale et une chargée de prévention

Les questions tournent beaucoup autour de la mammographie et des dépistages du cancer colorectal. Certains habitants ont des craintes, que viennent lever les soignants. "On essaie de leur redonner l'envie d'aller voir leur médecins régulièrement", poursuit Guilaine Wilkins. L'idée est aussi de transmettre des informations que les habitants partageront ensuite dans leur famille, notamment sur les vaccins ou la contraception. "Quand on parle aux grands-parents, on parle indirectement aux petits-enfants."

Le projet est financé par la région et l'Agence régionale de santé. Le Bergobus fait escale ce jeudi au Grand Etang de la Jemaye.