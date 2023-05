Un bus pour le cœur des femmes à Privas

C'est un mini service de cardiologie qui s'est installé sur le Champ-de-Mars à Privas. Vous pouvez y passer un électrocardiogramme, faire des analyses de sang, apprendre à prendre votre tension seule chez vous. Un véritable parcours de prévention et de dépistage des risques cardiovasculaires. Et il est réservé aux femmes.

La tournée du bus pour le coeur des femmes © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les risques cardiovasculaires très mal pris en charge chez les femmes

Les maladies cardiovasculaires sont souvent associées à l'homme plus qu'à la femme. C'est vrai que le nombre d'hommes qui décèdent d'un infarctus du myocarde est plus important. Pourtant on estime que 200 femmes meurent chaque jour en France d'une maladie liée à un problème cardiovasculaire. Elles sont 33 à mourir des suites d'un cancer du sein, par comparaison. Il faut dire que ces pathologies sont très mal prises en compte chez la femme.

Chez une femme sur deux, explique la professeure Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille et co-fondatrice du bus pour le cœur des femmes, les symptômes sont différents. "Il y a des problèmes de digestion, de grande fatigue et pas forcément de douleur thoracique typique de l'infarctus chez l'homme". Il s'ensuit une errance médicale préjudiciable.

80% des femmes s'occupent plus de la santé de leur famille que de la leur

D'une façon plus générale, on estime que 81% des femmes s'occupent plus de la santé de leur famille, mari et enfants, que de la leur. Elles ont souvent au sein de la famille une charge mentale plus importante qui est un facteur de stress important et donc qui peut déclencher une hypertension.

Un véritable parcours médical

Dans ce bus pour le cœur des femmes on vous propose un parcours de dépistage qui débute par des analyses sanguines avec notamment une détection de diabète, un atelier pour apprendre à prendre seule sa tension. Puis vous avez rendez-vous avec une sage-femme pour une consultation gynécologique. Enfin vous rencontrez un cardiologue qui établit un bilan de vos risques et vous oriente vers une prise en charge, le cas échéant.

Cette tournée du bus "Agir pour le cœur des femmes" a été créée par Thierry Drion, chef d'entreprise et la professeure Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille. Ce sont des entreprises mécènes qui financent cette tournée. Une opération de trois jours, comme c'est le cas en ce moment à Privas, coute environ 150.000 €.

Les femmes qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour un rendez-vous à Privas jusqu'à ce vendredi 12 mai. Contact au 06.07.06.12.49.