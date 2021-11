Un bus se déplace en Dordogne pour sensibiliser au dépistage de la vue

Trois adultes sur quatre ont des problèmes de vue, selon le ministère de la santé. Pourtant, beaucoup de personnes se rendent très peu, voire jamais chez l'ophtalmologue. Face à ce constat, le district du Sud-Ouest du Lions Club a mis en place un bus, qui sillonne les routes de France, pour encourager au dépistage de la vue. Cette semaine, du 22 au 26 novembre, le bus est en Dordogne, et propose, avec ou sans rendez-vous, des dépistages gratuits de la vue.

"Pour moi, je n'avais pas besoin d'aller chez l'ophtalmo"

Vu de l'extérieur, le bus de la vue ressemble à un bus tout à fait classique. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur, on y découvre un vrai cabinet d'ophtalmologie, avec son matériel de diagnostic. Les patients répondent d'abord à un questionnaire : "depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé chez l'ophtalmo ?", "avez-vous eu des troubles de la vue par le passé ?", etc. Vient ensuite la consultation, avec le docteur Jean-Paul Tavin ophtalmologue à la retraite. "Pour moi, j'ai toujours eu 10/10. Je n'avais pas besoin d'aller chez l'ophtalmo", sourit Rafik. Le bus étant juste à côté de son travail, il en a profité pour pousser la porte. Car c'est bien là l'objectif : aller vers ceux qui négligent leurs yeux, explique Jean-Paul Tavin. "Soit on va vers des éloignés géographiques, c'est-à-dire dans les campagnes, dans les déserts médicaux. Et ça permet aussi de voir des gens qui pensent que financièrement, ils ne peuvent pas aller chez l'ophtalmo", indique-t-il. Sans oublier les délais de prises de rendez-vous, souvent très longs, et qui peuvent en décourager certains, comme Martine. Cela fait quatre ans qu'elle n'a pas consulté.

Le dépistage a son importance

Pourtant, le dépistage précoce est très important, dans le diagnostic et le traitement des maladies de la vue, explique Jean-Paul Tavin : "le problème de la plupart des maladies occulaires, c'est qu'on ne peut souvent que les stabiliser par un traitement. Donc plus tôt on les constate, plus tôt on peut les stabiliser." Selon le Lions-Club, 80% des déficiences visuelles sont évitables si elles sont diagnostiquées suffisamment tôt.

Vous pouvez vous faire dépister avec ou sans rendez-vous : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.