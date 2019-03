Un cabinet d'ophtalmologie s'installe au Techn'Hom de Belfort

Belfort, France

Le nouveau cabinet est installé au Techn'Hom de Belfort. Il abritera un spécialiste transfuge de l'hôpital Nord Franche comté qui a choisi de s'installer en libérale. Avec les trois médecins qui exercent déjà au centre ville de Belfort, les trois spécialistes grecs de la Jonxion (en place depuis décembre 2016) et celui de Joncherey, ce sera le huitième ophtalmologiste qui exerce dans le Territoire de Belfort. L'hôpital nord Franche-Comté de Trévenans lui compte trois spécialistes.

Des rendez-vous dans le sud de la France pendant les vacances

Ce nouveau cabinet, le quatrième à Belfort, est une bouffée pour les autres spécialistes déjà installés dans la cité du Lion débordés de travail. " Cela évitera aux patients belfortains de sortir de Belfort et d'aller ailleurs. On sait qu'ils vont chercher régulièrement leurs ophtalmos à Besançon, à Mulhouse ou plus loin. La plupart nous explique même qu'ils prennent leur rendez-vous de consultation sur leur lieu de vacances dans le sud de la France ou on a 60 ophtalmos à Nice par exemple " constate Frédérique Nassoy-Stehlin, présidente de l'ordre des médecins dans le Territoire de Belfort.

Pas de place disponible avant fin mai-début juin

Le cabinet ouvre ce lundi mais il n'y a déjà plus de place disponible avant la fin mai, début juin de cette année. Un deuxième ophtalmologiste devrait arriver en renfort à la rentrée. A la Jonxion, il y a six mois d'attente minimum.

Une plateforme de réservations en ligne

Ce nouveau cabinet est situé au 6, rue de l'Étang au Techn'Hom de Belfort (en face du restaurant d'entreprises). Les réservations en ligne s'effectuent sur une plateforme. Il suffit de taper "cabinet ophtalmologie Techn'Home Belfort" dans votre moteur de recherche pour le trouver.