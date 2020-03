Un cabinet dentaire mobile se promène à Salon-de-Provence

Et si les personnes âgées pouvaient avoir accès à des soins dentaires directement chez elles ? C’est le pari que l’association Handident veut relever. Le projet SMS Dent (Service mobile de soins dentaires), né mi-février, propose d’amener un cabinet dentaire directement dans les maisons de retraite. Un camion transporte le matériel dentaire de base (fauteuil, appareils) et en une heure, le cabinet est installé.

Ce matin, quatre patients avaient rendez-vous. Après un détartrage et un soin des gencives, Marinette Venturi se dit plutôt satisfaite de ce cabinet dentaire éphémère. « C’est _très pratique_, d’avoir un cabinet juste en bas de chez soi ! », se réjouit-il.

Une solution de proximité

Francine Trouvati est soulagée : la dentiste a réparé sa prothèse. Depuis quelques mois, Francine n’a plus de dentiste : « Cette dentiste ne voulait plus trop s’occuper de moi, il faut dire ce qui est », confie-t-elle, « donc je suis partie, mais là je suis revenue au cabinet car il y a des nouveaux dentistes ». Seul problème : les consultations que Francine réussit à obtenir sont souvent à des horaires tardifs : « Mon fils est obligé de venir de Hyères pour me récupérer au cabinet et me ramener après ».

Le camion SMS Dent transporte du matériel dentaire dans les maisons de retraite. © Radio France - Marie Martirossian

L’objectif de cette association donc : faciliter l’accès des personnes âgées aux soins dentaires. Et pour que la consultation se passe bien, les chirurgiens-dentistes sont formés. « On est aidés par le personnel référent qui les accompagne, qui nous guide pour savoir comment se conduire avec eux », explique Sylvie Jullien, chirurgien-dentiste. « En général, ça se passe bien, ils sont contents et nous aussi. »

Le cabinet a plié bagage et s’apprête à aller dans un autre Ehpad de Salon-de-Provence.