Un café des aidants à Nîmes pour soutenir pour ceux qui s'occupent de leurs proches en difficulté

Pour permettre à ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de maladie ou de handicap de se ressourcer, les associations gardoises "Etincelle 30 Vivre autonome " et Présence 30" lancent ce lundi un café des aidants à Nîmes.

Deux heures pour souffler, échanger mais aussi s'informer. C'est le principe du café des aidants lancé ce 3 avril à Nîmes. Une fois par mois, ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de maladie ou de handicap sont conviés au Pavillon de La Fontaine près du Temple de Diane.

Une initiative des associations gardoises Etincelle 30 Vivre autonome et Présence 30. "Les aidants n'ont pas toujours conscience de leur situation" précise Corinne Costa, chargée de développement chez Présence 30, " lorsqu'on a un enfant, malade ou handicapé, il nous semble naturel de nous en occuper, d’en prendre soin, beaucoup sont aidants sans le savoir".

"30% des aidants meurent avant leur proche malade ou handicapé"

Or être aidant a un impact sur la santé. 40% souffrent de stress, d'anxiété, voire d'épuisement. "Autre chiffre effrayant" témoigne Assia, maman d'un garçon autiste de 13 ans, "on estime que 30% des aidants meurent avant leur proche malade ou handicapé".

Faute de structures adaptées et d'accompagnement, la jeune femme de 35 ans a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son fils à plein temps. " Il n'y avait pas de relais pour mon enfant. On se retrouve avec des soucis supplémentaires, pour payer ses factures notamment. On n'a pas de véritable statut, du coup on se retrouve en grande précarité".

À la précarité s'ajoute la solitude. "On s'isole parce que son enfant n'est pas comme les autres, qu'il fait des crises quand on sort". Rompre l'isolement, c'est l'un des objectifs du café des aidants : "on se retrouve avec des personnes qui vivent la même chose que nous, et qui nous comprennent. On a la possibilité d'échanger librement, sans se sentir jugé, et c'est vraiment précieux".

Ce rendez-vous mensuel est aussi une opportunité "de partager des expériences, d'éviter à ceux qui découvrent la maladie ou le handicap de frapper aux mauvaises portes lors de démarches administratives par exemple". Il est important de "prendre soin de soi, pour mieux prendre soin de l'autre " conclut Corinne Costa.

Il existe actuellement quatre cafés des aidants dans le Gard : le 1er lundi du mois à Nîmes, le 1er mardi du mois à Uzès, le 1er vendredi du mois à Alès et le 3e mardi du mois à Vauvert. L'association Présence 30 organise également des formations à destination des aidants.

Renseignements : 04 66 70 50 33 et p30@presence30.fr