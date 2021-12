Un camion de dépistage ophtalmologique fait halte dans l'Indre

C'est une expression bien connue : mieux vaut prévenir que guérir ! Un précepte que l'on oublie souvent de mettre en application, surtout quand il s'agit de sa santé. Pourtant, cela permet de détecter à temps des problèmes et de mieux les traiter. C'est d'autant plus important lorsque l'on vit dans un désert médical. Jusqu'à ce jeudi 16 décembre au soir, un camion itinérant dédié entièrement à vos yeux fait halte dans le département de l'Indre. Il permet, sur rendez-vous, d'avoir un dépistage rapide et complet de sa vue. Cela permet de vérifier si vous avez besoin de nouvelles lunettes par exemple, ou de voir si un problème nécessite un rendez-vous rapide chez l'ophtalmologue. C'est donc complémentaire, dans un département qui souffre du manque de praticiens.

Un camion de dépistage ophtalmologique - Reportage Copier

"On s'imagine un confort visuel que l'on a peut-être pas" (Michel)

Vu de l'extérieur, ce camion ressemble à un gros camping car, mais à l'intérieur, il y a toute une armada d'équipements dernier cri pour tester nos yeux. Il y a les traditionnels tests de vision affichés sur les murs mais aussi des écrans, un appareil pour contrôler la correction de vos lunettes actuelles ou encore pour vous faire tester de nouvelles corrections. Sur le banc d'essai, justement, il y a Michel.

Vu de l'extérieur c'est un camion classique, mais à l'intérieur il y a le matériel dernier cri pour réaliser un dépistage ophtalmologiste précis. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans une autre vie il a été régisseur de théâtre, il a passé sa vie professionnelle sous le feu des projecteurs au sens propre. Il décrit avec passion les essais de lumières les soirs de représentations, il ironise "j'en ai pris plein les yeux !". Sa dernière visite chez l'ophtalmologue c'était il y a cinq ans, il ne sentait pas d'urgence particulière mais il voulait avoir une première idée, une première évaluation avant de prendre rendez-vous chez le praticien. Il le reconnaît, il a un peu oublié sa vue : "On s'imagine un confort visuel que l'on a peut-être pas, mais on travaille avec des difficultés et on assume. Et après, on les voit même plus".

Pas d'ordonnance ni de diagnostique, mais un dépistage et une sensibilisation

Attention, David Fumey, l'opticien qui réalise le dépistage, ne donne pas de diagnostique. "On peut supposer des présences de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme. On peut rencontrer également des strabisme, c'est-à-dire des yeux qui dévient anormalement et qui ne suivent pas la cible par exemple" détaille-t-il.

Les trente minutes de tests servent aussi à rappeler à tous l'importance d'aller consulter et ne pas se laisser aller. Il s'agit d'aider les particuliers à "prendre conscience des besoins de revoir leur équipement optique ou de faire des examens plus complémentaires, puis de les orienter vers un professionnel, que ce soit un ophtalmologiste, un orthoptiste ou autre. Et puis les aider à prendre des rendez vous éventuellement" explique David Fumey.

David Fumey, opticien, ne délivre pas de diagnostique, en revanche il donne des pistes pour échanger ensuite avec son ophtalmologue. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Car l'objectif n'est pas remplacer le praticien, mais bien de venir en complément, d'ailleurs celui-ci peut procéder à des test plus pousser "l'ophtalmologue va avoir des démarches médicales. Il va pouvoir réaliser des examens au niveau de l'œil comme la photo de la rétine - le fond d'œil- il va regarder également la pression dans les yeux" explique l'opticien. Ce dépistage est donc un premier pas, fort utile quand on sait que, selon une étude menée par le site Guide Santé, dans l'Indre il faut attendre en moyenne sept mois pour avoir un rendez vous chez un ophtalmologue et qu'un tiers d'entre eux ne prennent plus de nouveaux patients.

L'objectif n'est pas de remplacer l'ophtalmologue mais de venir en complément - David Fumey Copier

Informations : le camion est présent de 9h30 à 18h aujourd'hui à Chatillon sur Indre. Il faut prendre rendez vous auparavant auprès du magasin "Les Lunettes d'Alicia", au 02.54.39.46.27.