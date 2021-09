Un cancérologue sarthois auteur d'une B.D. sur la fin de vie

" C'est après avoir accompagné un proche qui est décédé chez lui que j'ai vu à quel point les soins à domicile avaient une valeur inestimable". Hugues Bourgeois est oncologue à la clinique Victor Hugo au Mans. Il traite des patients qui parfois ne peuvent plus guérir. Se pose alors la question de la fin de vie qui implique aussi l'entourage du malade, sa famille et son médecin traitant. Aujourd'hui seuls 25 % des Français meurent chez eux. Bien plus pourtant aimeraient vivre leurs derniers instants entourés de leurs proches dans un cadre plus intime que celui d'une chambre d'hôpital ou d'une maison de retraite. Mais ce n'est pas si simple. " Ce n'est pas évident d'avoir une fin de vie à domicile pour des raisons pratiques, des raisons médicales et psychologiques. Ce n'est pas évident pour des proches d'avoir le courage d'affronter la mort à domicile". Il faut aussi que le logement s'y prête et puis surtout avoir accès aux mêmes soins qu'à l'hôpital. Et là çà coince. "On est confronté aux déserts médicaux avec des généralistes qui sont surchargés, débordés, qui n'ont plus le temps de se déplacer à domicile et donc si il manque un maillon dans la chaîne, çà ne tient pas" explique Hugues Bourgeois.

Il y a aussi la question des moyens alloués à l'accompagnement à la fin de vie. Olivier Véran vient d'annoncer une 5e mouture du plan national sur les soins palliatifs avec une enveloppe supplémentaire de 171 millions d'euros pour les 26 départements qui ne disposent pas d'unités spécifiques. La Sarthe ne fait pas partie de cette liste et pourtant le service de soins palliatifs de l'hôpital du Mans est fermé depuis 3 ans faute de médecins. "Il y a un gros déficit de formation sur les soins palliatifs alors que c'est censé être une priorité depuis plusieurs années".

Deux médecins pour suivre 320 patients à domicile

La preuve la Sarthe ne dispose que de deux équipes mobiles de soins palliatifs pour couvrir tout le territoire. Une est rattachée à l'hôpital du bailleul, et l'autre, l'équipe référente sur le département est celle de la fondation Georges Coulon. Composée de deux médecins, trois infirmiers et deux psychologues, elle a pour mission de former les professionnels dans les Ehpad et les hôpitaux. Elle se rend aussi à domicile pour accompagner les patients en fin de vie ou souffrant de maladies incurables. Des patients toujours plus nombreux. En 2006, l'unité Georges Coulons en suivait 129. Ils sont désormais 320.

La fin de vie ne doit pas être un sujet tabou - Hugues Bourgois, oncologue au Mans

"Il faut pouvoir parler de la fin de vie avec la famille entre proches avec son équipe médicale avec l'aide soignant. Je pense que la parole va pouvoir libérer et faciliter la prise de décision. Cela concerne toute la famille, les médecins et les soignants".

Certains médecins généralistes ou spécialistes ont parfois du mal à accepter l'idée de ne plus pouvoir guérir. "Il y a des médecins qui ont du mal à faire face à la fin de vie, à la non guérison, à l'incurabilité de la maladie. D'autres qui l'acceptent. Mois en temps que médecin, je pense qu'on est là pour accompagner. Soigner c'est accompagner mais accompagner c'est plus large encore". C'est aussi pour toucher un plus vaste public que le Dr Bourgeois a choisi la bande dessinée comme moyen d'expression.

Je veux mourir chez moi est édité chez Libra Diffusio

