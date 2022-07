Un carburant à l'eau pour les satellites dans l'espace

Imaginez un carburant propre. Mais vraiment propre ! L'entreprise Thales-Alénia-Space basée à Cannes La Bocca est en train de travailler sur cette idée. En partenariat avec une start-up italienne (MIPRONS), les ingénieurs planchent sur la création d'un micropropulseur, pour leur satellites, qui fonctionnerait à l'eau. Le carburant serait de l'eau ! Le principe est complexe mais se fonde sur un processus d'électrolyse décomposant l'eau en hydrogène et oxygène qui seront ensuite admis dans la chambre de combustion. Ce micropropulseur est spécialement développé pour les engins fabriqués notamment à Cannes La Bocca et se devra d'être petit et léger. Il équipera les satellites de petites et de moyennes tailles. Le travail de recherche et de fabrication sera le fruit de cette collaboration entre le géant Thales Alénia Space et la start-up MIPRONS. Un accord entre les deux entités vient d'être signé.