Un cas de coronavirus à l'ESAT d'Ornans, des tests menés dans l'établissement

Un cas positif au nouveau coronavirus a été annoncé ce jeudi à l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) d'Ornans, dans le Doubs. D'après nos informations, la personne contaminée est un encadrant de l'établissement.

L'ensemble des personnes handicapées qui travaillent en ce moment sur le site a passé un test ce jeudi après-midi, grâce à un laboratoire provisoire monté sur place, pour détecter d'éventuels autre cas positifs au Covid-19.

Une dizaine de travailleurs sur place

Selon une famille contactée par France Bleu Besançon, cet ESAT fait travailler 30 adultes handicapés, mais une dizaine seulement sont présents sur le site en ce moment, à cause de l'épidémie.

Ces travailleurs sont atteints d'un handicap mental léger à moyen et originaires d'Ornans et ses environs. L'ESAT est géré par l'ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) du Doubs. Certains sont physiquement fragiles et considérées à risque face au Covid-19.

La direction de l'ESAT n'est pas en mesure de communiquer sur cette situation et la direction générale de l'ADAPEI 25 n'a pas encore répondu à nos sollicitations.