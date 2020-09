Un premier cas avéré de covid 19 dans un établissement scolaire du Limousin. Un étudiant en BTS du lycée Simone-Veil de Brive a été testé positif. Six autres ont été identifiés comme cas contacts. Mais aucune classe n'est fermée pour autant.

Un cas de covid 19 au lycée Simone-Veil de Brive, six élèves cas contacts mis à l'isolement

C'est le tout premier cas de contamination au coronavirus dans une école du Limousin. Un élève du lycée Simone-Veil (ex Danton) est atteint. Ce jeune étudiant de BTS a été testé positif durant le week-end. Immédiatement l'ARS et le directeur de l'établissement, comme le veut le protocole, ont entrepris la recherche des cas contacts. Ils ont identifié six autres jeunes scolarisés au lycée. Contactés ensuite par la CPAM ces derniers ont été invités à rester chez eux. Ils devront passer un test de dépistage en fin de semaine.

Pas de fermeture de classes

Dès ce lundi matin tous les élèves et les familles ainsi que les enseignants ont été informés de la situation. Une situation qui ne "nécessite pas la fermeture de classes" précise Dominique Malroux, le directeur départemental académique, dans la mesure où les gestes barrières, en particulier le port du masque, sont bien respectés dans l'établissement. De fait les cours se poursuivent normalement.