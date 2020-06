Un cas de covid-19 au tribunal de Nancy, 24 magistrats et agents en quatorzaine

Une magistrate du parquet de la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée à Nancy, a été testée positive à la Covid-19. Conséquence : 24 magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice, considérés comme des "cas-contact", sont placés en quatorzaine.

Un cas de coronavirus confirmé au tribunal judiciaire de Nancy. Il s'agit d'une magistrate exerçant au parquet de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée). L'information a été révélée nos confrères de l'Est Républicain et confirmée par le président du tribunal, Jean-Baptiste Haquet, ainsi que le procureur de la République, François Pérain. Avec la magistrate, ce sont 24 "cas contacts" (magistrat, fonctionnaire et auxiliaires de justice) qui sont placés en quatorzaine.

"Quelques renvois d'audience"

Malgré cette perte significative d'effectifs, le président du tribunal assure que "les audiences devraient se dérouler normalement". Une situation "pas facile pour le parquet", admet de son côté François Pérain, "dont une grande partie est concernée". L'activité juridictionnelle est adaptée en conséquence, avec une priorité axée sur la tenue des audiences. Le procureur de la République n'exclue pas la possibilité de "quelques renvois d'audience, dans les quelques cas dans lesquels nous n'aurons pas pu faire autrement".