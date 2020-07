Un cas de Covid-19 confirmé, le centre de loisirs de Villerupt ferme pour tout l'été

Sur le site internet de la Ville de Villerupt, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, le communiqué apparaît aussitôt en Une ce mardi 21 juillet.

Un agent de la ville affecté au centre de loisirs, présentant des symptômes le 13 juillet dernier, a été confirmé positif au coronavirus. "Depuis le 14 juillet, l'agent, comme le prévoit le protocole", indique la commune a été "isolé à son domicile". Selon les instructions de l'ARS, Agence Régionale de Santé, un dépistage des personnels et des enfants va être mis en place .

Depuis ce mardi 21 juillet, les familles qui ont fréquenté le centre de loisirs de Villerupt sont informées. Les autorités conseillent aux parents d'isoler à leur domicile les enfant pendant deux semaines.

"Dans ce contexte, et malgré les précautions et le protocole mis en place par la Ville, nous sommes dans l'obligation de fermer le centre de loisirs" peut-on lire encore sur le communiqué. Pas de réouverture prévue cet été, "afin de ne pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnels et des enfants, même si toutes les précautions ont été prises" , précise la Ville.