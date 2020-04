Un cas de Covid-19 dans un Ehpad de Saint-Lô

Le test s'est avéré positif en fin d'après-midi, le 27 avril. Une résidente de l'Ehpad de La Fontaine Fleury à Saint-Lô, âgée de 94 ans, souffre du Covid-19. Elle a été hospitalisée.

Visites suspendues

Le maire de Saint-Lô, François Brière, a réuni "en urgence" le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) de la Ville et du centre d'action sociale. Une moitié de l'équipe de l'Ehpad a déjà été testée, l'autre le sera ce mercredi. Les visites sont logiquement suspendues.

"J'assure les résidents et leurs familles de mon soutien total dans cette épreuve, déclare François Brière. _J'apporte également mon soutien plein et entier aux agents de l'EHPAD mobilisés depuis le début de la crise et leur témoigne ma reconnaissance pour leur abnégation sans faille et l'ensemble du travail accomp_li."

Les précautions sanitaires appliquées

La Ville de Saint-Lô assure que toutes les mesures nécessaires étaient prises dans l'établissement depuis le début de l'épidémie. Les résidents sont confinés dans leur chambre depuis le 1er avril, le personnel est équipé de masque et de gel hydroalcoolique.