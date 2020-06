Un cas de Covid-19 dans une maternelle de Château-Gontier-sur-Mayenne : l'établissement peut rester ouvert

Un enfant d'une école maternelle de Château-Gontier-sur-Mayenne a été contaminé par le coronavirus. Il n'était plus scolarisé depuis le 27 mai dernier et n'a donc eu aucun contact. L'Agence Régionale de Santé indique que l'établissement peut rester ouvert.

Un petit garçon de l'école maternelle Yves Duteil à Château-Gontier-sur-Mayenne a été testé positif au Covid-19. Son père est lui aussi contaminé. Sa mère attend les résultats. Les autres enfants de la famille, eux, ont été testés négatifs.

Malgré ce cas, l'Agence Régionale de Santé a estimé que l'établissement pouvait rester ouvert et continuer ses activités.

Cet enfant n'était plus venu depuis le 27 mai dernier et n'avait donc eu aucun contact, ni avec le personnel de l'école ni avec les autres petits élèves. Un laps de temps suffisant, plus de 7 jours, pour ne pas mettre en place un protocole de sécurité sanitaire.

L'ARS a envoyé un courrier à tous les parents pour les informer de la situation et pour les rassurer. Seules deux familles ont décidé de ne plus envoyer leurs enfants suite à la découverte de ce cas explique la municipalité. Depuis sa réouverture, l'école Yves Duteil accueille 64 élèves pour un effectif total de 110.

La mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne rappelle que le virus continue à circuler dans la région et demande que les gestes barrières soient scrupuleusement respectés.