Un cas de dengue à Etoile-sur-Rhône, opération de démoustication prévue

Étoile-sur-Rhône, France

Entre 3h30 et 4h du matin ce jeudi, un véhicule va passer au ralenti en pulvérisant un brouillard d'insecticide autour d'une centaine d'habitations d'Etoile-sur-Rhône. Les habitants du quartier ont été prévenus par des dépliants dans leurs boites aux lettres : par précaution, ils sont invités à rentrer les jouets des enfants et à fermer leurs fenêtres.

Un brouillard d'insecticide pour éliminer tous les moustiques tigres

L'opération de démoustication vise à tuer tous les moustiques autour du domicile d'une personne qui a déclaré la dengue suite à un séjour à la Réunion. Or, le moustique tigre peut transmettre cette maladie. Pour éviter qu'un insecte qui aurait piqué la personne puisse propager la dengue, l'Entente interdépartementale pour la démoustication va traiter un large périmètre. Sachant que le moustique tigre vit sur une distance d'une centaine de mètres, la pulvérisation sera réalisée sur un rayon de 250 mètres autour du logement concerné.

S'il s'agit de la première opération de ce type cette année en Drôme-Ardèche, l'EID en réalise de plus en plus souvent en Auvergne-Rhône-Alpes où le moustique tigre est implanté pratiquement partout, à l'exception de la Haute-Loire, du Cantal et de la Haute-Savoie.