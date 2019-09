Un premier cas de dengue "autochtone" détecté en Auvergne-Rhône-Alpes

Caluire-et-Cuire, France

C'est le premier cas connu en Auvergne-Rhône-Alpes. Un habitant de Caluire-et-Cuire, près de Lyon, a contracté la dengue "autochtone" viennent d'annoncer l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture dans un communiqué commun. On parle de dengue "autochtone" lorsque cette maladie tropicale, généralement transmise par une piqûre de moustique, se déclare alors que le malade n'a pas, dans les 15 jours précédents, voyagé dans une zone où circule le virus.

Fortes fièvres et douleurs articulaires

La dengue, aussi appelée "grippe tropicale", est une maladie virale. Elle provoque de fortes fièvres, des douleurs articulaires et de la fatigue. Dans de rares cas, elle peut même être mortelle si elle touche les organes vitaux ou prend une forme hémorragique. Elle ne se transmet pas d'homme à homme, mais par le biais d'une piqûre de moustique tigre.

La moitié des départements français colonisés par le moustique tigre

Selon l'institut Pasteur, la dengue, initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde, touche désormais l’Europe et la France. Le moustique tigre, qui peut également transmettre le chikungunya et le zika, est implanté dans plus de la moitié des départements français.

À Caluire-et-Cuire, une enquête épidémiologique sera menée ce mardi et ce mercredi auprès des habitants situés à proximité du lieu de vie de la personne qui a été infectée afin de mettre en place "si nécessaire, des mesures de démoustication adaptées", ajoutent l'ARS et la préfecture.

Éviter les eaux stagnantes en extérieur

Le meilleur moyen de lutter contre la prolifération des moustiques tigres reste de supprimer les lieux de ponte et de repos de cet insecte. Les autorités appellent, chaque année, à éviter les eaux stagnantes dans les espaces extérieurs.

La personne infectée est désormais guérie, ont précisé l'ARS et la préfecture dans leur communiqué.