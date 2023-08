Un cas de dengue avéré à Bayonne : la rue doit être démoustiquée

Un cas de la maladie tropicale de la dengue a été détecté à Bayonne, et sept personnes touchées par des maladies tropicales en tout dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour éviter la propagation de maladies tropicales comme zika ou chikungunya, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a décidé une opération de démoustication dans le quartier Saint-Esprit à Bayonne, autour du boulevard Jean d'Amou, dans un rayon de 150 mètres. . L'objectif : réduire la population de moustiques, vecteurs de maladies.

Une opération démoustication (image d'illustration) © Radio France - Anabelle Gallotti

Un cas de dengue

La démoustication a lieu au quartier Saint-Esprit, tout simplement parce que c'est là que le cas de dengue a été identifié précise l'ARS. Un travail mené de nuit, sur un rayon de 150 mètres, par la société montpelliéraine Altopictus. Une opération au cas où des moustiques locaux auraient piqué la personne malade, et donc embarqué avec eux le virus qu'ils pourraient transmettre à d'autres humains. À bord d'un pick-up, les employés de la société pulvérisent de l'insecticide pour arriver à leurs fins.

L'ARS a conseillé aux habitants de de fermer les fenêtres et de rentrer le linge cette nuit, et de ne pas rester à proximité des pulvérisations, consignes données par des distributions de prospectus dans les boites aux lettres et affichage dans les parties communes. L'opération se déroule de nuit. En cas de symptômes (fièvre, maux de tête, courbatures, éruptions cutanées) l'ARS recommande de consulter rapidement un médecin.