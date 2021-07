Un cas de dengue détecté dans le Var

Une personne atteinte de la dengue a été diagnostiquée à Toulon, dans le Var. Une démoustication du secteur et une surveillance renforcée sont mises en place.

Une personne atteinte de la dengue a été diagnostiquée à Toulon, dans le Var. Cette personne est aujourd’hui guérie, selon les informations de l'Agence régionale de santé (ARS). Cependant, une démoustication et une surveillance renforcée sont mises en place.

Pour éviter la propagation de la maladie, le quartier du lieu de résidence de la personne atteinte a donc été démoustiqué pour éliminer les lieux de ponte et les moustiques adultes, afin qu'ils ne piquent une autre personne de l’entourage. Ces actions de démoustication sont accompagnées d’une campagne d’information de la population en porte à porte et la diffusion de brochures.

Des symptômes de type grippal

Plusieurs équipes de l’Agence régionale de santé (ARS), de la Cellule régionale de Santé publique France et de la Mairie de Toulon mènent aussi actuellement une enquête auprès du voisinage de la personne atteinte. Des professionnels de santé sont mobilisés pour repérer les personnes qui pourraient présenter les symptômes de la dengue et les signaler à l’ARS. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) se manifestent dans les 3 à 14 jours (4 à 7 jours en moyenne) qui suivent la piqure par le moustique.

On parle de cas autochtone de dengue quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes. La dengue se transmet de personne à personne par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique infecté par le virus de la dengue (moustique tigre en métropole).

Les personnes qui présenteraient ou auraient présenté des symptômes de la maladie dans les jours précédents sont invitées à se signaler.