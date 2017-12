Un cas de fièvre catarrhale ovine officiellement diagnostiqué en Haute-Saône

Après la Haute-Savoie, un cas de fièvre catarrhale ovine (sérotype 4) en Haute-Saône. C'est un bovin, introduit le 17 octobre à Villersexel, qui a été infecté par le virus, annonce la Préfecture ce vendredi. Plusieurs mesures de sécurité sont imposées : euthanasie du bovin et périmètre interdit.

Il y avait déjà quatre cas de fièvre catarrhale ovine (sérotype 4) officiellement diagnostiqués en Haute-Savoie depuis le début du mois novembre 2017. Et désormais, c'est la Haute-Sâone qui est également touchée. C'est la Préfecture de la Haute-Saône qui l'a annoncé, ce vendredi en fin d'après-midi, dans un communiqué.

Un périmètre interdit assez restreint, pour l'instant, autour de Villersexel

ll s'agit d'un bovin, introduit le 17 octobre dans une exploitation de Villersexel, qui a été infecté par le virus. Plusieurs mesures de sécurité sont ainsi imposées par arrêté préfectoral : l'euthanasie du bovin ou encore la mise en place d'un périmètre interdit autour de l'exploitation concernée. Ce périmètre, qui couvre les communes de Villersexel, Saint-Sulpice et Villers-la-Ville, est un périmètre restreint de 2 km, pour l'instant, où il y a interdiction de déplacement de tous les animaux et de leurs gamètes (spermes, ovules, embryons), jusqu'à nouvel ordre. Sans oublier un confinement, toutes les nuits : du crépuscule à l'aube, précise l'arrêté préfectoral.

Analyses, prises de sang puis, si nécessaire, vaccinations d'urgence ou abattages des éventuelles bêtes infectées

Toutes ces premières mesures d'urgences sont complétées par toute une batterie d'analyses. D'abord, sur cent bovins hébergés dans les mêmes bâtiments que le bovin infecté à Villersexel. Ces prises de sang vont également concerner toutes les espèces présentes dans le périmètre de sécurité ; des prises de sang sur au moins vingt animaux de chaque élevage, en tous les cas... Et ensuite, en fonction des résultats de ces prises de sang : ça sera vaccination d'urgence ou destruction et élimination des autres bêtes éventuellement infectées.

Pas de vaccination obligatoire partout en Haute-Sâone, contrairement au Doubs et au Jura

Autrement dit, pour le moment, en Haute-Saône : pas de vaccination préventive obligatoire de tous les ruminants des élevages du département, comme c'est le cas depuis un mois dans le Doubs et le Jura, qui font partie du rayon de 100 km autour des premiers cas de fièvre catarrhale ovine détectés en Haute-Savoie. Soit quand même environ 450.000 bovins - et on ne parle là que des bovins - à vacciner dans le Doubs et le Jura ! Le problème, toutefois, estiment quand même les éleveurs haut-saônois : c'est que leur département - limitrophe - reste malgré tout placé en zone de surveillance... C'est-à-dire que tous les mouvements d'animaux sont bloqués. Et, évidemment, tout ça n'est pas bon pour faire tourner leurs commerces... Rappelons que la fièvre catarrhale ovine n'est pas transmissible à l'homme et qu'elle n'a aucune incidence sur la qualité du lait ou de la viande.