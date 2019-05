Un cas de gale au service pédiatrique du CHU de Poitiers mais pas de psychose

Poitiers, France

Un cas de gale au service pédiatrique du CHU de Poitiers mais pas de panique !

Des parents viennent de recevoir un courrier de l’hôpital de Poitiers les prévenant de se montrer vigilant après qu'un cas de gale a été découvert le mois dernier au service pédiatrique des urgences. Dans ce courrier on apprend que la gale est une infection cutanée bénigne, le risque de contagion est faible et aucun autre cas n'a été identifié en dehors de l'adulte qui en était porteur.

il n'y a pas de colère particulière contre l’hôpital

Lors de son séjour votre enfant a pu être en contact avec un cas de gale voilà commence le courrier. Thomas est le papa d'un jeune bébé de trois mois, passé par le service de pédiatrie du CHU, lui même a déjà eu la gale par le passé, il est un peu amer "Je l'ai déjà eu, alors oui c'est bénin, mais ça gratte énormément, et il faut tout retourner et nettoyer tout dans la maison, mon fils a déjà eu son quota de problème alors si en plus on a ramené la gale du CHU (...) il n'y a pas de colère particulière contre l’hôpital, mais je ne sais pas dans quelle mesure la gale peut se trouver aujourd'hui dans un service pédiatrique du CHU de Poitiers."

Contacté le CHU nous précise " qu'il ne faut surtout pas s'alarmer et qu'il existe en France une recrudescence de gale dans notre quotidien, dans les écoles, et que du coup un hôpital n'y échappe pas en l’occurrence c'est donc un adulte qui était porteur de cette maladie."