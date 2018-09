limoges

Un cas de gale a été signalé, quelques jours après la rentrée scolaire, au lycée Turgot de Limoges. Toutes les mesures d'hygiène et de prévention ont été immédiatement prises par l'établissement, afin de d'éteindre tout risque que contagion.

L'élève concerné ne vient plus au lycée et va rester à son domicile jusqu'à la fin de son traitement. "Il s'agit d'un élève externe, ce qui est bien sûr plus simple pour éviter toute contagion, plus simple que s'il avait été interne" explique Pascal Dejammet, le Proviseur du Lycée Turgot à France Bleu Limousin.

Les familles des élèves de Première ont été informées. Les cas de gale sont assez fréquents dans les écoles, les établissements scolaires et d'ailleurs l'ensemble des collectivités. La maladie est très contagieuse mais pas grave, et se traite très facilement.