Loire-Atlantique : un cas de grippe aviaire détecté à Pornichet

Il y avait un risque de diffusion de la grippe aviaire en Loire-Atlantique et en Vendée, un cas est désormais avéré. Le virus a été détecté sur une oie sauvage à Pornichet. Le préfet demande donc aux communes de Saint-Nazaire, La Baule, et Pornichet de recenser les propriétaires d'oiseaux domestiques de basse-cour (poules, oies etc...). Les particuliers concernés sont invités à se déclarer par voie électronique (nom, adresse, téléphone, mail) à mairie@mairie-pornichet.fr.

Confiner les oiseaux

Les autorités donnent également des consignes de prudence. "Les propriétaires doivent, sans délai, mettre à l'isolement leurs volatiles dans un lieu clos et couvert, afin d'éviter tout contact avec la faune sauvage", écrivent-elles dans un communiqué. Il est également demandé de signaler tout cadavre d'oiseaux sauvages "dont la mort semble suspecte". Dans ce cas là il faut contacter l'Office Français de la Biodiversité (OFB) par courriel : sd44@ofb.gouv.fr ou par téléphone au 02 51 25 07 87, sans toucher au cadavre découvert.

L'objectif est notamment de prévenir toute propagation de l'influenza aviaire au sein d'élevages professionnels. A ce jour, il n'y a pas de risque connu de transmission à l'homme.