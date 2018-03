Saint-Junien, France

Selon l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, le patient a été pris en charge au CHU de Limoges. L'ARS a déterminé la liste des personnes avec qui le patient a été en contact. Un traitement adapté (antibiotique) leur a été proposé. L'ARS précise que les risques de contamination par le méningocoque sont exceptionnels, le méningocoque étant un germe très fragile dans le milieu extérieur.

"Aucune autre mesure n’est nécessaire" dit encore l'ARS dans un communiqué, "ni éviction scolaire ou professionnelle des sujets ayant côtoyé le malade, ni aucune désinfection des locaux ou fermeture d’établissement n’est recommandée". Seules les personnes ayant été en contact proche et prolongé avec le malade dans les dix jours précédant son hospitalisation peuvent être considérées comme des personnes-contact et doivent bénéficier d’un traitement préventif par un antibiotique de courte durée.

Des symptômes clairement identifiés

L'ARS rappelle enfin les symptômes types de la méningite: forte fièvre, forts maux de tête, raideur plus ou moins marquée au niveau de la nuque, nausées et vomissements, et dans certains cas des taches rouge violacé, ne s’effaçant pas à la pression, pouvent apparaître sur l’ensemble du corps.

L’ARS Nouvelle-Aquitaine "reste vigilante" à tout nouveau signalement de cette infection.