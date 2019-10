Un cas de méningite détecté cette semaine à l'école maternelle de Saint-Pierre d'Albigny

Saint-Pierre-d'Albigny, France

Un cas de méningite a été détecté cette semaine à l'école maternelle Les Frontailles à Saint-Pierre d'Albigny. Selon un médecin de la santé scolaire, il s'agit d'une fillette de 3 ans, elle souffre d'une méningite d'origine bactérienne, appelée également "à méningocoques". L'enfant a été prise en charge et hospitalisée. Les autres élèves de sa classe ont été placés sous antibiotique pendant deux jours.

Afin d'informer et rassurer, des médecins de la santé scolaire ont envoyé une lettre aux parents de l'école et reçu ceux qui le désiraient.

Le vaccin contre la méningite est obligatoire pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, avec une dose à l'âge de cinq mois et une autre à un an. Mais tout le monde peut être vacciné. Selon le site du gouvernement, Vaccination Info Service, "chez les enfants nés avant le 1er janvier 2018, cette vaccination est recommandée avec 1 dose à l’âge de 5 mois et 1 dose à l’âge de 12 mois."